Пограничники на границе с Беларусью строят вертолетные площадки для быстрой переброски резерва

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Украинские пограничники на границе с Беларусью продолжают обустраивать заграждения и строят вертолетные площадки, которые помогут быстро перебрасывать военнослужащих на случай «резкого изменения ситуации».

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Укрепление границы заградительными сооружениями началось из-за недавнего потока нелегальных мигрантов, который сдерживали Латвия, Литва и Польша. С ноября 2021 года на границе с Беларусью постоянно работают около трех десятков инженерных групп — они устанавливают колючую проволоку и сетку рабицу. Уже использовано 4 630 бухт спирально линейных ограждений.

В ведомстве напомнили, что Кабмин ранее выдел 21 миллион гривен на укрепление границы и служба уже закупила около 300 тонн сырья. Этого должно хватить на перекрытие около 62 км границы.