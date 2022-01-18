В Киеве в 39 школах и двух судах ищут взрывчатку. Во Львове проверяют лицей
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- Костя Андрейковец
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В Киеве на наличие взрывчатки проверяют 39 школ и два суда.
Как сообщили «Бабелю» в пресс-службе Нацполиции, часть школ уже проверили — сообщения оказались ложными. В остальных школах проверки продолжаются. Детей на время эвакуировали.
Также бомбы ищут в Киевском апелляционном и Окружном административном судах. Всех сотрудников судов эвакуировали, их работу временно приостановили.
Во Львове взрывчатку ищут в лицее № 93. Всех учеников и преподавателей эвакуировали.
- В Украине с начала года наблюдается волна ложных сообщений о минировании. 7 января взрывчатку искали в 10 ТРЦ Киева и на вокзале, а 8 января — во всех ТРЦ столицы. 12 января правоохранители проверяли на наличие взрывчатки 600 объектов в девяти областях, а 13 января на более чем 200 объектах. 17 января «минировали» столичное метро. Ни на одном из объектов взрывчатку не нашли.
- СБУ связывает волну «минирований» с Россией и называет это элементом гибридной войны.