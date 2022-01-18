МИД: Украина не получала от России информацию об эвакуации сотрудников посольств

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Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина не получала от России информацию об эвакуации сотрудников дипломатических учреждений. Об этом в Facebook 18 января сообщил спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Со своей стороны, МИД Украины не планирует эвакуировать украинских дипломатов из России — там функционируют в штатном режиме посольство в Москве, генеральные консульства в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону, консульства в Екатеринбурге и Новосибирске.

Кроме того, посольства других государств в Украине также не сообщали о намерениях эвакуировать своих сотрудников.

17 января американская газета The New York Times сообщила, что в начале января Россия начала эвакуировать свое посольство в Киеве и Львове. По данным газеты, 5 января 18 человек, преимущественно дети и жены российских дипломатов, сели в автобусы и отправились в Москву. После этого в Москву из Львова и Киева уехало еще около 30 человек, а дипломатам в Харькове и Одессе приказали подготовиться к выезду из Украины. Однако в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что их посольство в Киеве работает в штатном режиме.