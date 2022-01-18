Газета NYT сообщила, что Россия «опустошает» свое посольство в Киеве. В РФ заявили, что оно «работает в штатном режиме»

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Американская газета The New York Times сообщила, что за неделю до интенсивных дипломатических переговоров из-за наращивания российских войск на украинской границе Россия начала эвакуировать свое посольство в Киеве. Однако в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что «посольство работает в штатном режиме».

Свою публикацию газета The New York Times сделала со ссылкой на высокопоставленного сотрудника СБУ. В материале говорится, что 5 января 18 человек — преимущественно дети и жены российских дипломатов — сели в автобусы и отправились в Москву. После этого в Москву из Львова и Киева уехало еще около 30 человек, а дипломатам в Харькове и Одессе приказали подготовиться к выезду из Украины. С чем связана эта «эвакуация», не отмечается.

Однако российское государственное информационное агентство Интерфакс пишет, что в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что их посольство в Киеве работает в штатном режиме. Других деталей там не сообщили.

23 февраля 2014 года во время Революции достоинства Михаила Зурабова, который работал послом РФ в Украине с 2009 года, отозвали в Москву для консультаций. С тех пор в Украине нет российского посла, только временно поверенный (с 2016 года это Александр Лукашик) и консулы. В 2014 году после оккупации Крыма Украина отозвала из России своего посла — Владимира Ельченко. С 2019 года обязанности временного поверенного в делах Украины в России исполняет Василий Покотило.