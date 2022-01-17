Специалисты возобновили работу 95% государственных сайтов, пострадавших от кибератаки

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Fabian Grohs / Unsplash

Служба безопасности Украины сообщила, что специалисты возобновили работу 95% сайтов, которые в ночь с 13 на 14 января пострадали от кибератаки на государственные ресурсы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Пока удалось установить, что во время кибератаки хакеры поразили ІТ-инфраструктуру органов государственной власти, которые использовали продукты одного и того же разработчика. Последний также пострадал от кибератаки.

Во время нападения использовались уязвимости систем управления контентом сайта (OctoberCMS) и Log4j, а также скомпрометированные аккаунты сотрудников компании-разработчика.

В результате действий злоумышленников повреждены MBR записи (служебная информация на носителе, необходимая для доступа к данным) на отдельных серверах и пользовательских компьютерах. Причем это касается операционных систем под управлением как Windows, так и Linux.

Сейчас идет сбор цифровых доказательств, анализ изобретенного вредоносного программного обеспечения и лог-файлов подвергшихся вмешательству систем.