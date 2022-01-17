The Guardian: Назарбаев находится в Казахстане и ведет «ожесточенные переговоры» с президентом для сохранения власти и активов

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Пресс-служба президента Российской Федерации

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не уехал из страны и продолжает находиться там. Все это время он ведет ожесточенные переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым для сохранения власти и активов.

Об этом сообщили источники издания The Guardian.

С самого начала протестов в стране Назарбаев ни разу не комментировал их и не появлялся на публике. Поэтому в Казахстане ходили слухи о том, что он покинул страну или вообще умер. Однако источники утверждают, что Назарбаев находится в Казахстане.

«Моя лучшая информация на сегодняшний день: Назарбаев жив, а с Токаевым ведутся ожесточенные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты», — отметил источник.

По словам источника, борьба за власть в Казахстане продолжается. Воспользовавшись протестами, Токаев уволил некоторых людей, которые считались людьми Назарбаева и принадлежали к его ближайшему окружению. В частности, многолетним соратником Назарбаева был бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов. До этого он был премьером страны и главой Администрации президента Казахстана. После увольнения его задержали по подозрению в государственной измене.

Также казахстанские СМИ сообщают, что в стране постепенно отходят от культа личности Назарбаева. В Талдыкоргане, где повалили памятник Назарбаеву, не спешат его восстанавливать. Аналогичная ситуация в Алматы, где власти активно ремонтируют поврежденные во время протестов объекты. Там до сих пор не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, носящем его название.

Кроме этого, вскоре после протестов стало известно, что двоих зятьев Назарбаева уволили с высших менеджерских должностей на ключевых государственных предприятиях, занимавшихся добычей и продажей нефти и газа.