The Guardian: Назарбаев находится в Казахстане и ведет «ожесточенные переговоры» с президентом для сохранения власти и активов
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба президента Российской Федерации
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не уехал из страны и продолжает находиться там. Все это время он ведет ожесточенные переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым для сохранения власти и активов.
Об этом сообщили источники издания The Guardian.
С самого начала протестов в стране Назарбаев ни разу не комментировал их и не появлялся на публике. Поэтому в Казахстане ходили слухи о том, что он покинул страну или вообще умер. Однако источники утверждают, что Назарбаев находится в Казахстане.
«Моя лучшая информация на сегодняшний день: Назарбаев жив, а с Токаевым ведутся ожесточенные переговоры о перераспределении активов, добычи и ренты», — отметил источник.
По словам источника, борьба за власть в Казахстане продолжается. Воспользовавшись протестами, Токаев уволил некоторых людей, которые считались людьми Назарбаева и принадлежали к его ближайшему окружению. В частности, многолетним соратником Назарбаева был бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов. До этого он был премьером страны и главой Администрации президента Казахстана. После увольнения его задержали по подозрению в государственной измене.
Также казахстанские СМИ сообщают, что в стране постепенно отходят от культа личности Назарбаева. В Талдыкоргане, где повалили памятник Назарбаеву, не спешат его восстанавливать. Аналогичная ситуация в Алматы, где власти активно ремонтируют поврежденные во время протестов объекты. Там до сих пор не восстановили таблички с именем Назарбаева на проспекте, носящем его название.
Кроме этого, вскоре после протестов стало известно, что двоих зятьев Назарбаева уволили с высших менеджерских должностей на ключевых государственных предприятиях, занимавшихся добычей и продажей нефти и газа.
- В Казахстане 2 января начались масштабные протесты против повышения стоимости топлива, но уже через день они переросли в восстание против режима. Сначала в вопросе топлива власти пошли на уступки, но уже 5 января президент назвал протестующих «террористами» и призвал на помощь войска стран ОДКБ. В городах силовики и военные активно применяли против людей боевое оружие.
- 9 января власти Казахстана заявили, что во всех регионах страны «ситуация стабилизировалась и находится под контролем». Войска ОДКБ начали выходить из страны. По данным Генпрокуратуры, во время протестов погибли 225 человек, в том числе 19 правоохранителей и военных.