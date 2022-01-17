Госспецсвязь: Кибератака на сайты Украины была сложной, хакеры уничтожили ряд ресурсов вручную

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Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что кибератака на 70 госсайтов Украины была более сложной, чем модификация стартовой страницы сайтов. Ряд ресурсов хакеры уничтожили в ручном режиме за короткое время, что говорит о координации действий хакеров и их большой численности.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Версия об использовании программы-вайпера, уничтожающей данные, проверяется. Госспецсвязь взаимодействует в этом вопросе с корпорацией Microsoft.

Отрабатывается версия комбинации трех векторов атаки:

supply chain attack (внедрение вируса в код при обновлении стороннего программного обеспечения);

эксплуатация уязвимостей OctoberCMS (система управления контентом);

эксплуатация уязвимостей Log4j (библиотека для ввода логов).

Кроме этого, начиная с 15 января ряд пострадавших органов власти стали жертвой DDOS-атак. В ведомстве отмечают, что по состоянию на сегодня на 14:00 почти все пострадавшие сайты возобновили работу.