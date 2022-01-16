Чемпиона мира по теннису Новака Джоковича депортируют из Австралии. Он не сможет защитить свой титул на Australian Open

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Graham Denholm / Stringer

Первую ракетку мира среди мужчин Новака Джоковича депортируют из Австралии, поскольку суд Мельбурна стал на сторону властей в деле об отмене визы для спортсмена. Принятое решение не подлежит апелляции.

Об этом сообщает мельбурнская газета The Age.

Следовательно, спортсмен не сможет принять участие в Открытом чемпионате по теннису, который стартует 17 января.

Решение в визовом процессе по Джоковичу принимало жюри в составе трех судей, заседание проходило онлайн. Напомним, второй иск на отмену визы подал министр иммиграции Австралии Алекс Гоук.

6 января Джокович прилетел в Мельбурн для защиты титула чемпиона Australian Open, но ему аннулировали визу, поскольку он не прошел вакцинацию. Его отправили в гостиницу на карантин и планировали депортировать, однако 10 января Джокович выиграл суд.