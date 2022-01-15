Разведка Минобороны: В оккупированной Горловке утечка аммиака — Россия может использовать это как повод для вторжения
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что 14 января в оккупированной Горловке на химическом предприятии «Концерн Стирол» произошла утечка аммиака.
По информации разведки, на предприятие доставили негерметичные емкости с аммиаком, из-за чего в воздух попали ядовитые вещества. Это химическое загрязнение может привести к экологической катастрофе.
«Вызванная действиями российских оккупантов техногенная катастрофа может быть использована для обвинения Украины в применении ядовитых химических веществ и как повод для расширения вооруженной агрессии против нашего государства», — отметили в ГУР.
- В декабре министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы подготовке американскими бойцами ЧВК провокаций на Донбассе с использованием «химических компонентов». По его словам, химикаты доставили в Авдеевку и Красный Лиман. США эти утверждения опровергли.
- 14 января сообщалось, что у США есть данные о том, что Россия подготовила группу боевиков для провокаций на Донбассе. Они «под чужим флагом» должны провести спецоперацию, которая даст повод РФ для масштабного вторжения в Украину.
- О подготовке провокаций Россией сообщила и разведка Минобороны Украины. По ее данным, подразделения РФ и ее сателлитов уже получили соответствующие распоряжения. При этом провокации ожидаются в непризнанном Приднестровье.