В Казахстане задержали вице-министра энергетики из-за роста цен на газ. Именно это дало толчок протестам

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В Казахстане задержали бывшего вице-министра энергетики Жумабая Карагаева по подозрению в причастности к необоснованному повышению цен на газ, из-за чего в стране в начале года начались массовые протесты.

Об этом сообщает Агентство по финансовому мониторингу.

Сегодня, 15 января, Карагаева уволили с должности, после чего задержали вместе с руководителями электронных торговых площадок и лицами, причастными к повышению цен на сжиженный нефтяной газ в Мангистауской области.

Указано, что Карагаев будет содержаться два месяца под стражей. Дополнительную информацию Агентство не разглашает, расследование продолжается.

Жумабай Карагаев занимал должность вице-министра энергетики с декабря 2019 года. До этого он возглавлял ряд частных компаний в Атырауской и Мангистауской областях.