Белый дом пока не может назвать ответственных за кибератаку на правительственные сайты Украины. СБУ расследует причастность России 

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Allie_Caulfield / Flickr

В Совете национальной безопасности США заявили, что пока рано говорить об ответственных за кибератаку на правительственные сайты Украины. Сейчас западные специалисты совместно с украинскими только оценивают ее последствия.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«США и наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, президент уже проинформирован. Мы контактируем с украинской стороной и предложили нашу поддержку на время расследования Украиной последствий [...]. Сейчас мы не можем назвать ответственных. Мы продолжаем оценку последствий вместе с украинской стороной, но похоже, что они имеют ограниченный характер, а работа сайтов возобновляется», — заявили в Белом доме.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии завил, что за атакой стоит Россия.

«Совершенно понятно, у нас есть единственная страна, которая на сегодняшний день этим вопросом может заниматься в таком объеме», — сказал он, добавив, что РФ в этот раз не достигла поставленной задачи.

Служба безопасности расследует причастность спецслужб России. По ее данным, всего было атаковано более 70 сайтов, в работы 10 из которых удалось вмешаться.

«Имела место так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки [...]. Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ», — сказано в сообщении.