Белый дом пока не может назвать ответственных за кибератаку на правительственные сайты Украины. СБУ расследует причастность России
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- Костя Андрейковец
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Allie_Caulfield / Flickr
В Совете национальной безопасности США заявили, что пока рано говорить об ответственных за кибератаку на правительственные сайты Украины. Сейчас западные специалисты совместно с украинскими только оценивают ее последствия.
Об этом сообщает «Голос Америки».
«США и наши союзники и партнеры обеспокоены этой кибератакой, президент уже проинформирован. Мы контактируем с украинской стороной и предложили нашу поддержку на время расследования Украиной последствий [...]. Сейчас мы не можем назвать ответственных. Мы продолжаем оценку последствий вместе с украинской стороной, но похоже, что они имеют ограниченный характер, а работа сайтов возобновляется», — заявили в Белом доме.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в комментарии завил, что за атакой стоит Россия.
«Совершенно понятно, у нас есть единственная страна, которая на сегодняшний день этим вопросом может заниматься в таком объеме», — сказал он, добавив, что РФ в этот раз не достигла поставленной задачи.
Служба безопасности расследует причастность спецслужб России. По ее данным, всего было атаковано более 70 сайтов, в работы 10 из которых удалось вмешаться.
«Имела место так называемая supply chain attack, то есть атака через цепочку поставок. Злоумышленники взломали инфраструктуру коммерческой компании, имевшей доступ с правами администрирования веб-ресурсов, пострадавших в результате атаки [...]. Пока можно говорить, что есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ», — сказано в сообщении.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты некоторых министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и многие другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия.
- Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной же считают недавнее поражение России на переговорах о будущем сотрудничестве Украины с НАТО.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- МИД Польши осудил атаку. После этого в Польше зафиксировали масштабную утечку данных о вооружении польской армии, боеприпасах, запчастях для боевых машин и специализированном программном обеспечении.
- В конце декабря издание The New York Times предупреждало, что Россия готовит масштабные кибератаки на энергетическую систему и правительственные веб-ресурсы Украины. По данным газеты, США и Великобритания отправили в Украину экспертов по кибервойне, чтобы подготовить украинских специалистов к хакерским атакам. Эксперты в этом месяце отмечают сильную активизацию российских хакеров, которые могут быть связаны с Главным разведуправлением РФ.