КНДР снова провела ракетные испытания — запустила две баллистические ракеты

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Loco Steve / Flickr

Северная Корея снова провела ракетные испытания. На этот раз там запустили две баллистические ракеты.

Об этом пишет Reuters.

Это уже третьи испытания за последние две недели. До этого КНДР заявляла об испытаниях гиперзвуковых ракет.

По данным Южной Кореи, были запущены две баллистические ракеты малой дальности в восточном направлении. Впоследствии в береговой охране Японии также сообщили, что из КНДР был осуществлен запуск похожих на баллистические ракет. Они упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В преддверии запуска в Северной Корее выпустили сообщения с осуждением новых санкций со стороны США, назвав их провокацией и предупредив о немедленной реакции. Там называют свои ракетные испытания «законным правом на самооборону» из-за обострения ситуации со стороны США.