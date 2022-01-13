Россия отказалась «вернуть в казармы» свои войска вдоль украинских границ

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В России отказались возвращать свои войска в казармы, сконцентрировавшиеся вдоль украинских границ. Там назвали это требование Запада неприемлемым.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, пишет РБК.

По его словам, Россия даже не будет обсуждать этот вопрос во время переговоров с США.

«Уже звучит не только о том, чтобы отвести [военные части] от границы с Украиной, как они высказываются, а о том, чтобы эти войска ушли в казарму, [заместитель госсекретаря США Венди] Шерман именно так говорила, в частности публично на пресс-конференции. Я не думаю, что необходимо объяснять абсолютную неприемлемость таких требований и, конечно же, мы их даже не будем обсуждать», — отметил он.

До этого в Кремле тоже подчеркивали, что НАТО не имеет права диктовать России когда и как перемещать свои войска на своей территории.