В ОБСЕ заявили о самом высоком риске войны в Европе за последние 30 лет. Новый глава организации собирается приехать на Донбасс

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Facebook/OSCE SMM

В Европе наблюдается самый высокий риск возникновения войны за 30 лет.

Об этом заявил глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, глава МИД Польши Збигнев Рау на открытии заседания Постоянного совета ОБСЕ.

«Кажется, что риск возникновения войны в регионе ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет. Затяжные конфликты, военные противостояния, радикализация, терроризм вместе с ослаблением режима контроля над вооружениями, последствия пандемии COVID-19, а также нарушение прав человека и основных свобод приводят к росту неопределенности, непредсказуемости и усугублению страха в наших обществах», — сказал он.

По мнению Рау, ОБСЕ необходимо сосредоточиться на усилиях по решению проблем в области безопасности в Восточной Европе, в частности для мирного урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Мы будем открыты к диалогу и готовы представить инициативы, направленные на достижение взаимопонимания и понижение напряженности в регионе ОБСЕ. Нам нужно сконцентрироваться на мирном разрешении конфликта вокруг Украины в соответствии с Минскими договоренностями и уважая суверенитет, территориальную целостность и единство Украины», — отметил глава ОБСЕ.

Также он сообщил, что его первая поездка в должности главы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе будет на Донбасс.

«Я собираюсь совершить первый визит как глава ОБСЕ в Украину, безусловно, я посещу восточную часть страны для того, чтобы выяснить на месте, какая там ситуация. Состояние мирных жителей, затронутых вооруженными конфликтами, будет очень важной частью моего внимания во время визита в Украину», — добавил Рау.

Отдельно он прокомментировал вызванную Россией, стянувшей к границам Украины войска, эскалацию в регионе.

«К нам недавно пришли требования по гарантиям в сфере безопасности, которые относятся к важной части сферы ОБСЕ. Мы не безразличны к возражениям безопасности, которые озвучили страны-члены. [...] Я верю, что ОБСЕ — правильная платформа для обсуждения каждого аспекта всеобъемлющей безопасности», – подчеркнул глава ОБСЕ.