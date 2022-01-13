AstraZeneca заявила о высокой эффективности бустерной дозы своей вакцины против всех штаммов COVID-19
- Автор:
- Олег Панфилович
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Marco Verch Professional Photographer / Flickr
Компания AstraZeneca заявила, что бустерная доза ее вакцины вызывает более высокий иммунный ответ против штамма коронавируса «Омикрон» и других вариантов COVID-19, чем курс из двух уколов.
Об этом пишет Reuters.
Повышенный иммунный ответ наблюдался у людей, которые ранее привились этим же препаратом или мРНК-вакциной. Производитель добавил, что передаст эти данные регулирующим органам по всему миру, учитывая острую потребность в ревакцинации.
«Эти важные исследования показывают, что третья доза Vaxzevria после двух первоначальных доз этой же вакцины или после введения мРНК- и инактивированных вакцин значительно повышает иммунитет против COVID-19», — заявил Эндрю Поллард, глава Oxford Vaccine Group, участвовавшей в разработке препарата.
Между тем крупное британское исследование, проведенное в декабре, показало, что хотя бустерная доза AstraZeneca и повышает уровень иммунного ответа, мРНК-вакцины компаний Pfizer и Moderna в качестве бустерной дозы обеспечивают самый большой прирост антител.
- В конце декабря 2021 года стало известно, что иммунитет после вакцины от AstraZeneca/Covishield начинает снижаться через три месяца после получения последней дозы.
- В конце ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций — их у «Омикрона» почти 50.
- В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- На сегодня точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.