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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы ограничения против олигархов в Украине работали и за границей. Он поручил разработать соответствующий механизм Министерству юстиции.

Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, пишет Интерфакс.

«Чтобы наши партнеры тоже реагировали, также устанавливали дополнительный контроль по активам и деятельности таких лиц за рубежом», — пояснил он.

По словам Малюськи, статус олигарха «автоматом» приведет к проблемам для ведения бизнеса за рубежом. Однако министр подчеркнул, что Украина хочет, чтобы это было закреплено на уровне документов.

«Сопротивление большое, война не закончилась. Еще несколько рубежей защиты, которые, очевидно, будут задействованы олигархами. Но пока ничего непрогнозируемого не произошло, они не придумали чего-то, чего мы заранее не ожидали», — отметил Малюська.