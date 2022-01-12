Зеленский хочет, чтобы ограничения против олигархов в Украине работали и за границей
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский хочет, чтобы ограничения против олигархов в Украине работали и за границей. Он поручил разработать соответствующий механизм Министерству юстиции.
Об этом рассказал министр юстиции Денис Малюська, пишет Интерфакс.
«Чтобы наши партнеры тоже реагировали, также устанавливали дополнительный контроль по активам и деятельности таких лиц за рубежом», — пояснил он.
По словам Малюськи, статус олигарха «автоматом» приведет к проблемам для ведения бизнеса за рубежом. Однако министр подчеркнул, что Украина хочет, чтобы это было закреплено на уровне документов.
«Сопротивление большое, война не закончилась. Еще несколько рубежей защиты, которые, очевидно, будут задействованы олигархами. Но пока ничего непрогнозируемого не произошло, они не придумали чего-то, чего мы заранее не ожидали», — отметил Малюська.
- 23 сентября 2021 года Верховная Рада приняла законопроект о деолигархизации. Документ устанавливает ряд правил для тех, кто попадет в реестр олигархов: они не смогут финансировать партии, участвовать в приватизации и будут обязаны подавать электронную декларацию. Все чиновники должны будут обязательно подавать декларацию о контактах, если они будут общаться с олигархом. В случае непредставления такой декларации им грозит увольнение.
- Совет национальной безопасности и обороны уже запустил систему мониторинга олигархов. Полноценно реестр заработает с мая 2022 года.