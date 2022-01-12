Дело о поставках угля из «Л/ДНР»: суд выпустил из СИЗО одного из подозреваемых

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Печерский районный суд выпустил из СИЗО бизнесмена и экс-советника министра энергетики Сергея Кузяру. Он является подозреваемым в деле о поставках угля с оккупированного Донбасса.

Эту информацию «Бабелю» подтвердил его адвокат Дмитрий Безмаль.

Суд рассматривал вопрос о продлении содержания под стражей Кузяры, но отказал в этом. Подозреваемого освободили в зале суда.

Кузяра будет находиться под домашним арестом. Адвокаты пока не знают, какой срок пребывания под домашним арестом назначил суд, — для этого нужно будет ознакомиться с полным решением суда.

В сентябре 2021 года Печерский райсуд Киева взял под стражу с возможностью внесения 500 миллионов гривен залога Сергея Кузяру, подозреваемого в причастности к незаконным поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса на 1,5 миллиарда гривен. По данным следствия, он был одним из ключевых связных звеньев схемы — непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал погрузку вагонов, отчитывался «кураторам» этого процесса с украинской и российской сторон. Перед тем Кузяру экстрадировали из Турции в Украину, он якобы прибыл в сопровождении четырех полицейских.