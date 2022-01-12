Дело о поставках угля из «Л/ДНР»: суд выпустил из СИЗО одного из подозреваемых
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Печерский районный суд выпустил из СИЗО бизнесмена и экс-советника министра энергетики Сергея Кузяру. Он является подозреваемым в деле о поставках угля с оккупированного Донбасса.
Эту информацию «Бабелю» подтвердил его адвокат Дмитрий Безмаль.
Суд рассматривал вопрос о продлении содержания под стражей Кузяры, но отказал в этом. Подозреваемого освободили в зале суда.
Кузяра будет находиться под домашним арестом. Адвокаты пока не знают, какой срок пребывания под домашним арестом назначил суд, — для этого нужно будет ознакомиться с полным решением суда.
В сентябре 2021 года Печерский райсуд Киева взял под стражу с возможностью внесения 500 миллионов гривен залога Сергея Кузяру, подозреваемого в причастности к незаконным поставкам угля с оккупированных территорий Донбасса на 1,5 миллиарда гривен. По данным следствия, он был одним из ключевых связных звеньев схемы — непосредственно вел переговоры с представителями террористов, контролировал погрузку вагонов, отчитывался «кураторам» этого процесса с украинской и российской сторон. Перед тем Кузяру экстрадировали из Турции в Украину, он якобы прибыл в сопровождении четырех полицейских.
- С 17 мая журналисты опубликовали четыре видео с записями «пленок Медведчука». В первой части Медведчук якобы рассказывал администрации Путина и боевикам о контактах с Порошенко, во второй — история о том, как Медведчук получил нефтепродуктопровод «Самара — Западное направление», который пытаются вернуть в собственность государства; в третьей речь о том, как Медведчук уговаривал Порошенко покупать уголь у боевиков. В последнем выпуске «пленок Медведчука» тот рассказывает россиянам, что уговорил Порошенко смягчить требования Украины по поставкам газа.
- СБУ возбудила дело за поставку угля с оккупированных территорий. По мнению следствия, украинские власти специально создавали препятствия для поставок угля из Южно-Африканской Республики, чтобы закупать его у «Л/ДНР». В этом деле подозрения, в частности, получили нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук (находится под домашним арестом ), бывший министр энергетики Владимир Демчишин (находится за границей, его неоднократно вызывали на допрос, но он не являлся), а также пятый президент Петр Порошенко. Все они обвиняются в содействии террористической организации или государственной измене.