Суд разрешил задержать экс-министра Демчишина по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса

Печерский районный суд Киева разрешил задержать бывшего министра энергетики и угольной промышленности Владимира Демчишина и доставить его в суд. Ему объявили подозрение по делу о поставках угля из оккупированного Донбасса.
Об этом идет речь в решении суда от 25 ноября.
«Предоставить разрешение на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в решении.
Также там говорится о том, что в случае задержания Демчишина должны доставить в суд в течение 36 часов.
По данным пограничников, Демчишин находится за пределами Украины. ГБР уже четырежды вызывало его на допрос, но тот не появлялся.
- В ноябре Служба безопасности Украины сообщила о подозрении министру энергетики и угольной промышленности Украины, занимавшему эту должность с 2014 по 2016 год, — Владимиру Демчишину. Следствие установило, что Демчишин в течение декабря 2014 — февраля 2015 г. издал ряд приказов, которыми назначил на должности на государственных предприятиях, находящихся на временно оккупированных территориях, представителей «Л/ДНР». Кроме того, министр превысил свои полномочия и заставил руководителей государственной компании «Центрэнерго» заключить несколько соглашений с представителями «Л/ДНР».
- Владимиру Демчишину сообщили о подозрении по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины — содействие террористической группе или террористической организации. В этом деле уже есть подозрение народному депутату Виктору Медведчуку.