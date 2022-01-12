Во Львове и Черкассах во всех школах ищут взрывчатку. В Киеве — на двух станциях метро
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Городские советы Львова и Черкасс, а также управлениях полиции, сообщили о проверке всех школ на наличие взрывчатки.
В полицию городов поступили анонимные сообщения о минировании. Специалисты проверяют помещения учебных заведений и прилегающие к ним территории. В некоторых школах детей эвакуировали, в других часть детей на дистанционном обучении. В Черкассах правоохранителям нужно проверить около 38 школ, а во Львове — 101.
В Киеве взрывчатку ищут в метрополитене. На вход и выход, а также пересадку, закрыты станции «Площадь Льва Толстого» и «Дворец спорта».
В полиции также заявили, что ищут анонима, оставившего сообщение о минировании.
- 7 января взрывчатку искали в 10 ТРЦ Киева и на вокзале, а 8 января во всех ТРЦ столицы.
- В конце декабря из-за сообщения о взрывчатке полиция перекрывала мост Патона, что спровоцировало пробки в столице.