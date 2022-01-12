На церемонии вручения «Оскара» впервые с 2018 года появится ведущий
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Bill Eppridge / Contributor / Getty Images
Впервые с 2018 церемония вручения премии «Оскар» пройдет при участии ведущего. Мероприятие запланировано на 27 марта.
Об этом сообщает Variety со ссылкой на президента Hulu Originals и ABC Entertainment Крэйга Эрвича.
«В этом году на церемонии будет ведущий», — официально заявил Эрвич на западе Ассоциации телевизионных критиков.
Однако никаких подробностей или кандидатур он не раскрыл. В последний раз премию «Оскар» с ведущим вручали в 2018 году — тогда церемонию вел комик, актер и сценарист Джимми Киммел.
В 2019 году ведущим должен был стать актер Кевин Харт, но он отказался после скандала из-за его позиции против ЛГБТ-сообщества.
В 2020 году организаторы вообще не приглашали ведущего, а в 2021-м церемония прошла в смешанном формате с ограниченным количеством гостей и одновременно в нескольких местах.
- Лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар» в 2021 году была признана драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников». Чжао одержала победу в номинации «Лучший режиссер», а актриса фильма Фрэнсис Макдорманд — «Оскар» за лучшую женскую роль.
- Американская киноакадемия, вручающая премию «Оскар», уже объявила шорт-листы в 10 номинациях. Украинская лента «Плохие дороги», участвовавшая в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», в них не попала.