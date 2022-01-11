Без разрешения ООН. В Казахстане военные подавляли протесты в голубых касках миротворцев

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В Казахстане в подавлении протестов участвовали военные в голубых касках ООН, что вызвало вопросы и недоумение у международной организации.

Об этом пишет «Радио Свобода».

Голубые каски Организации объединенных наций нельзя надевать без мандата ООН, как и использовать подразделения, закрепленные за организацией. Любое несанкционированное использование формы ООН, повлекшее за собой смерть или серьезные ранения, является военным преступлением.

Несмотря на это, 6 января журналисты сфотографировали в Алматы «миротворцев». Эти же военные, вероятно, привлекались к боям в центре города. На это указывают фото с мест стычек, а на одном из снимков голубые каски набирают светошумовые гранаты.

Представитель миротворческой миссии ООН в комментарии «Радио Азаттык» заявил, что постоянному представительству Казахстана в организации направлено письмо с требованием объяснить ситуацию. Он добавил, что в ООН встревожены вероятным злоупотреблением со стороны властей.

Представитель Министерства обороны Казахстана заявил, что на фото бойцы подразделения KAZBAT, которому разрешено носить голубые каски ООН, но только во время парада или во время миротворческой миссии. В ведомстве же признали, что привлекали KAZBAT к заданиям 6 января, но уверяют, что бойцы охраняли стратегические объекты.