Merck заявила, что ее таблетки от коронавируса эффективны против штамма «Омикрон»

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Компания Merck заявила, что ее таблетки от коронавируса «Молнупиравир» эффективны против штамма «Омикрон».

Об этом пишет Reuters.

«Мы уверены, что препарат справится с «Омикроном»… Его молекулярный механизм будет работать с «Омикроном», и я могу предположить, что и против любого варианта [коронавируса], который появится», — сказал президент Merck Research Laboratories Дин Ли.

Данные о влиянии «Молнупиравира» на штамм «Омикрон» пока недоступны. При этом в ноябре сообщалось, что эти таблетки на 30% снижают риск госпитализации и смертности от коронавируса на основе данных 1 433 пациентов. Эти показатели оказались ниже, чем заявленные компанией по результатам испытаний.