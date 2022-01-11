Merck заявила, что ее таблетки от коронавируса эффективны против штамма «Омикрон»
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- Олег Панфилович
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Pixabay
Компания Merck заявила, что ее таблетки от коронавируса «Молнупиравир» эффективны против штамма «Омикрон».
Об этом пишет Reuters.
«Мы уверены, что препарат справится с «Омикроном»… Его молекулярный механизм будет работать с «Омикроном», и я могу предположить, что и против любого варианта [коронавируса], который появится», — сказал президент Merck Research Laboratories Дин Ли.
Данные о влиянии «Молнупиравира» на штамм «Омикрон» пока недоступны. При этом в ноябре сообщалось, что эти таблетки на 30% снижают риск госпитализации и смертности от коронавируса на основе данных 1 433 пациентов. Эти показатели оказались ниже, чем заявленные компанией по результатам испытаний.
- В декабре Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило применение таблеток («Молнупиравир») от коронавируса компании Merck для взрослых.
- 4 ноября Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки Merck. 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этих таблеток, а 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молпунавира» в Украине.