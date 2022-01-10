В Испании барсук выкопал в пещере более 200 монет поздней Римской империи
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Alfonso Fanjul Peraza / CNN
В Испании барсук привел археологов к сокровищам из более чем 200 римских монет, которые веками были спрятаны в пещере. Об этом сообщает CNN.
Животное залезло в трещину в скале внутри пещеры Ла-Куэста в регионе Астурия и вырыло монеты, которые позже обнаружил местный житель Роберто Гарсия. Мужчина вызвал археологов, в частности, директора по раскопкам Альфонсо Фанджула, который считает, что барсук искал еду или рыл себе гнездо.
«Когда мы прибыли, мы обнаружили яму, ведущую к барсучьему гнезду, и землю вокруг нее полную монет», — сказал Фанджул CNN, добавив, что барсук выкопал более 90 монет.
Затем команда провела археологические раскопки, в ходе которых нашли еще 209 монет, датированных 200-400 годами нашей эры. Это соответствует позднеримскому периоду, когда на Пиренейский полуостров прибыли свевы. Фанджул считает, что монеты спрятали беженцы, которые скрывались в этом районе.
Монеты сейчас очищают и вскоре выставят в Археологическом музее Астурии. На месте, где их нашли, планируют проводить дальнейшие раскопки, которые улучшат понимание падения Римской империи и подъем средневековых королевств на севере Испании.
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