Минздрав призвал украинцев не пользоваться пластиковыми масками: Не защищают от инфицирования
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- Екатерина Кадакова
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Pixabay / Engin_Akyurt
Пластиковые прозрачные маски не являются средством индивидуальной защиты против коронавируса.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты у таких предметов нет», — рассказали в министерстве.
Также в Минздраве отметили, что пластиковые прозрачные маски не упоминаются ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. В то же время отмечается, что необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.
«Люди, использующие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а, соответственно, не защищают от инфицирования других и не предохраняют от заражения того, кто носит такие «маски», — добавили в Минздраве и призвали работников сферы обслуживания использовать эффективные средства индивидуальной защиты
- Напомним, ранее глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий призвал штрафовать украинцев за использование защитного щитка на лице без маски как за нарушение карантина.
- Также в Минздраве заявили, что вакцинированные от коронавируса должны носить медицинские маски. Также это касается и тех, кто уже переболел.
- Группа ученых из Австралии, Китая и Великобритании установила, что ношение масок способствует снижению заболеваемости коронавирусом на 53%.