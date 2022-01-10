В «оранжевой» зоне карантина уже две области Украины

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В «оранжевую» карантинную зону по уровню эпидопасности перешла Сумская область.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Сумской области превышено пороговое значение коэффициента выявления новых случаев инфицирования коронавирусом (21%).

В «оранжевой» зоне действуют такие же карантинные правила, как и в «желтой», но это означает, что область приближается к «красной» зоне — в ней карантинные правила ужесточаются. В «желтой» зоне основное правило состоит в том, что посещать общественные заведения могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет «желтый» COVID-сертификат.

Сумская область стала второй в «оранжевой» зоне. Вчера, 9 января, в нее попала Херсонская область. При этом в Херсонской области второй день подряд превышена динамика уровня госпитализаций.

Все остальные области пока находятся в «желтой» зоне.