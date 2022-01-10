В «оранжевой» зоне карантина уже две области Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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NurPhoto / Contributor / Getty Images
В «оранжевую» карантинную зону по уровню эпидопасности перешла Сумская область.
Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
В Сумской области превышено пороговое значение коэффициента выявления новых случаев инфицирования коронавирусом (21%).
В «оранжевой» зоне действуют такие же карантинные правила, как и в «желтой», но это означает, что область приближается к «красной» зоне — в ней карантинные правила ужесточаются. В «желтой» зоне основное правило состоит в том, что посещать общественные заведения могут только те, кто получил по крайней мере одну дозу прививки против COVID-19 и имеет «желтый» COVID-сертификат.
Сумская область стала второй в «оранжевой» зоне. Вчера, 9 января, в нее попала Херсонская область. При этом в Херсонской области второй день подряд превышена динамика уровня госпитализаций.
Все остальные области пока находятся в «желтой» зоне.
- 15 декабря Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 марта 2022 года. Он действует в Украине еще с мая 2020 года.
- 6 января в Украине разрешили бустерную вакцинацию для всех людей от 18 лет. Бустером желательно прививаться в период от 6 до 9 месяцев после получения второй прививки. Уколы будут делать препаратами Moderna или Pfizer, независимо от того, какой вакциной был привит человек.
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