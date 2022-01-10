В Беларуси вынесли первый приговор за комментарий в соцсетях об убийстве сотрудника КГБ

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В Беларуси суд вынес первый приговор за комментарий в соцсетях о погибшем сотруднике КГБ, которого застрелили во время рейда по квартирам граждан в Минске.

Два года колонии со штрафом 3 200 рублей ($1 250) получил 45-летний житель Могилева, сообщает Генпрокуратура. Его признали виновным в публичном оскорблении представителей власти в связи с выполнением ими служебных обязанностей (ст. 369 УК).

«Установлено, что со своего телефона 28—29 сентября 2021 года в деструктивном Telegram-чате разместил оскорбительные комментарии в адрес погибшего сотрудника Комитета государственной безопасности Республики Беларусь Дмитрия Федосюка, его сослуживцев и иных сотрудников силового блока», — сказано в сообщении.

Указано, что обвиняемый признал свою вину. Кроме срока и штрафа, у мужчины конфисковали телефон.