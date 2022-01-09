В Афганистане почти через пять месяцев нашли ребенка, которого потеряли во время эвакуации в аэропорту Кабула

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В Афганистане нашли ребенка, потерявшегося в хаосе, царившем во время эвакуации людей из аэропорта в Кабуле после того, как власть в стране захватили талибы.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, двухмесячный мальчик Сохаил Ахмади пропал без вести 19 августа, когда отец мальчика, работавший охранником в посольстве США, находясь в толпе у ворот аэропорта, передал ребенка через стену солдату в форме, которого он счел американцем. Мужчина был убежден, что вскоре преодолеет несколько метров, которые остались до входа в аэропорт, и заберет младенца.

Однако силы «Талибана» оттеснили толпу, и семья Ахмади вместе с еще четырьмя детьми попала внутрь позже, чем рассчитывала. Тогда ребенка найти не смогли, официальные лица предположили, что мальчика могли эвакуировать из страны, поэтому они смогут воссоединиться уже за пределами Афганистана.

После этого семья оказалась на военной базе в Техасе, несколько месяцев супруги не знали, где их сын.

В ноябре агентство Reuters опубликовало историю семьи и фотографии мальчика, их заметили соседи 29-летнего таксиста Хамида Сафи, нашедшего в аэропорту ребенка и забравшего его домой.

Мужчина рассказал, что в тот день подвозил семью своего брата, которая должна была эвакуироваться, и за воротами аэропорта нашел на земле плачущего ребенка. Таксист заверил, что пытался найти родителей мальчика, а затем решил забрать малыша и воспитать как своего ребенка. Сафи является отцом трех дочерей, но у него нет сына.

По данным агентства, после того как выяснилось, что речь идет об одном и том же ребенке, прошло более семи месяцев переговоров между семьями, и только после задержания «полицией талибов» Сафи согласился вернуть малыша его дедушке и другим родственникам. Теперь они будут добиваться воссоединения ребенка с родителями.