Авиакатастрофа МАУ: Иран не ведет переговоры с Международной группой из-за Британии
- Автор:
- Костя Андрейковец
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ISNA / AFP via Getty Images
Иран отказывается участвовать в переговорах с Международной группой по координации и помощи жертвам рейса PS752 якобы из-за присутствия в ней Великобритании. По этой же причине иранская сторона официально не признает эту группу.
Об этом в интервью УНН рассказал посол Ирана в Украине Манучехр Моради.
По его словам, Иран, как и многие страны мира, не признает двойного гражданства и лица с двойным гражданством, считаются иранскими гражданами.
«В этой связи ни одного британского гражданина среди погибших нет, поскольку те лица, о которых Британия говорит, что это ее граждане, согласно правовым нормам, являются иранскими гражданами. Присутствие Британии в координационной группе мы не можем воспринять, поэтому состав международной группы по координации по своей сути является сомнительным», — сказал Моради.
С точки зрения Ирана в самолете было 146 иранцев, 11 украинцев, 10 афганцев, пятеро канадцев и четверо шведов. Кроме этого, у Ирана есть вопросы к Канаде — она не воспринимается иранскими властями, поскольку ведет якобы открытую враждебную политику.
Моради отметил, что совместное заявление Международной группы об отказе Ирана от участия в переговорах неверное. Иранская сторона готова к переговорам с Канадой, Швецией и Украиной, но с каждой по отдельности.
Ранее Международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров по компенсациям. Иранская сторона это отрицает.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта 2021 года Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- 8 января 2022 году Офис генпрокурора назвал имена вероятных исполнителей преступления.