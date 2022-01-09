Авиакатастрофа МАУ: посол Ирана заявил, что ни одна пострадавшая украинская семья не обращалась за компенсацией

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Посол Ирана в Украине Манучехр Моради заявил, что ни одна из семей граждан Украины, погибших в катастрофе рейса PS752, не обращалась за компенсацией в иранские органы.

Об этом сообщил в интервью УНН.

«Относительно того, какое количество семей получило указанную сумму [$150 тысяч], у меня нет точных данных, поскольку этот процесс продолжается, однако мне известно, что кто-то получил эту сумму. Однако ни одна из украинских семей пока не обращалась», — сказал посол.

Моради отметил, что за выплаты компенсаций отвечает Министерство дорог и городского развития Ирана, в котором создан соответствующий штаб.

Ранее Международная группа заявила, что Иран отказался от переговоров по компенсациям. Иранская сторона это отрицает.