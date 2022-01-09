Пентагон: США не будут сокращать численность войск в Европе

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США не рассматривают возможность сократить численность американских войск в Европе.

Об этом сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

В своем Twitter он отреагировал на публикации западных СМИ, в которых говорилось, что Вашингтон якобы готов обсуждать с Москвой сокращение войск и учений в Восточной Европе, если РФ согласится выполнить ряд условий.

«Были сообщения NBC News о вариантах, рассматриваемых США перед переговорами с Россией. Можем однозначно заявить, что мы не рассматриваем сокращение контингента в Европе или изменения позиций там. Также не рассматривается изменение численности войск в странах Балтии и в Польше», — заявил Кирби.