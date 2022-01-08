Боевики на Донбассе ранили украинского военного
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Sasha Maksymenko / Flickr
В субботу, 8 января, во время обстрелов боевиков на Донбассе был ранен украинский военный.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья удовлетворительное», — рассказали в штабе.
По данным украинских военных, с начала суток боевики 5 раз открывали огонь:
- в сторону Песков — из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов;
- в направлении Богдановки и Крымского — из стрелкового оружия.
К тому же возле Станицы Луганской российские наемники задействовали беспилотник, с помощью которого сбросили выстрел ВОГ-17.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского БПЛА, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.
Украинские военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- 3 января в результате обстрелов со стороны российских наемников был ранен военнослужащий Объединенных сил.
- За 2021 год Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 238 военнослужащих. Для сравнения, в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в прошлом году (338 бойцов).