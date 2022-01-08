В Украине за сутки выявили 3 195 новых больных ководом, 76 пациентов — умерли

Новости

Irwan / Unsplash

В Украине за последние сутки, 7 января, медики выявили 3 195 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 151 ребенок и 37 медработников). От осложнений заболевания умерли 76 пациентов, а накануне — 192.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

В целом с начала пандемии в Украине официально подтвердили почти 3,7 миллиона случаев COVID-19. При этом 97 164 человека умерли от осложнений болезни, а 3,5 миллиона граждан выздоровели.

На Рождество, 7 января, центры вакцинацию не работали, поэтому медики призывают прийти на прививку уже сегодня, 8 января.

С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 800 318 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 950 698. Еще 5 787 человек получили дополнительную дозу и 16 216 — бустерную.