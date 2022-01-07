Госдеп США назвал «гарантии безопасности» для России частью ее сценария. РФ обещают жесткий ответ в случае вторжения в Украину

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия все еще может решить напряжение вокруг Украины дипломатическим путем и отметил, что Соединенные Штаты не будут «отвлекаться» на требования Москвы.

Об этом он заявил на брифинге накануне двусторонних американо-российских переговоров, которые пройдут 10 января.

Блинкен отметил, что главным вопросом переговоров будет безопасность Украины и Европы. На дальнейшую российскую агрессию США ответят «твердо и жестко», включая введение серьезных санкции. Он добавил, что РФ продолжает наращивать войска возле Украины и «морочит голову» всему миру, требуя гарантии безопасности для себя.

«Я думаю, что это [требование гарантий], безусловно, часть сценария — составить список абсолютно бесполезных требований, а затем заявить, что другая сторона не проявляет интереса, и потом использовать это в качестве оправдания для агрессивных действий. Но в России знают, что такие предложения заранее обречены на провал», — сказал госсекретарь.

Отдельно Госдепартамент сообщил о переговорах Блинкина с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которых стороны обсудили «возможную реакцию США и союзников на наращивание Россией военной мощи вдоль границ Украины и предстоящие дипломатические переговоры с РФ». Госсекретарь подчеркнул, что «никаких разговоров об Украине без Украины не будет».