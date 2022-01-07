Авиакатастрофа МАУ: Иран отрицает заявление Международной группы и «готов к переговорам» о возмещении ущерба

Новости

Anadolu Agency / Contributor / Getty Images

Министерство иностранных дел Ирана отреагировало на совместное заявление Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, который сбили над Тегераном в январе 2020 года.

Об этом сообщает Reuters.

Иранская сторона уверяет, что не отказывалась от переговоров о компенсациях жертвам катастрофы.

«Иран подтверждает свою готовность к сотрудничеству на двусторонней основе с каждой из стран [Международной группы]», — заявили в МИД Ирана, добавив, что переговоры должны проходить с уважением к «суверенитету и внутреннему законодательству», видимо, Ирана.

6 января 2022 года Международная группа, в которую входят Украина, Швеция, Британия и Канада, выступила с заявлением, в котором указала, что Иран дал однозначный ответ с отказом от переговоров. Иран до сих пор не дал полных ответов группе, второй год игнорирует запросы Генпрокуратуры Украины и не называет имена, а также должности виновных.