Авиакатастрофа МАУ: Иран отрицает заявление Международной группы и «готов к переговорам» о возмещении ущерба
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- Костя Андрейковец
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Anadolu Agency / Contributor / Getty Images
Министерство иностранных дел Ирана отреагировало на совместное заявление Международной группы по координации и помощи жертвам рейса PS752, который сбили над Тегераном в январе 2020 года.
Об этом сообщает Reuters.
Иранская сторона уверяет, что не отказывалась от переговоров о компенсациях жертвам катастрофы.
«Иран подтверждает свою готовность к сотрудничеству на двусторонней основе с каждой из стран [Международной группы]», — заявили в МИД Ирана, добавив, что переговоры должны проходить с уважением к «суверенитету и внутреннему законодательству», видимо, Ирана.
6 января 2022 года Международная группа, в которую входят Украина, Швеция, Британия и Канада, выступила с заявлением, в котором указала, что Иран дал однозначный ответ с отказом от переговоров. Иран до сих пор не дал полных ответов группе, второй год игнорирует запросы Генпрокуратуры Украины и не называет имена, а также должности виновных.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта 2021 года Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- В мае суд Канады признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом. Иран отказался признавать решение суда.