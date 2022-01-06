Авиакатастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров о возмещении ущерба
- Автор:
- Костя Андрейковец
- Дата:
-
Getty Images
Иран отказался присоединиться к переговорам о компенсациях жертвам катастрофы пассажирского самолета МАУ PS752.
Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.
«Совсем недавно [16 декабря 2021 года] Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но, к большому сожалению, 27 декабря мы получили однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с Международной группой», — сказано в заявлении.
В соответствии с нормами международного права группа будет добиваться привлечения Ирана к ответственности «за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц», пока иранская сторона полностью не возместит ущерб.
- 8 января 2020 года в столице Ирана после взлета двумя ракетами ПВО был сбит пассажирский рейс МАУ PS752. Все 176 человек (в том числе 57 граждан Канады) на борту погибли. Через несколько дней Иран признал, что его войска случайно сбили самолет. Разведки США и стран Евросоюза еще 9 января сообщали, что в трагедии виноваты военные. Украинские власти заявили об ответственности Ирана 11 января.
- В Министерстве обороны Ирана считают ответственным за трагедию оператора ракетной системы, который нарушил правила ведения огня «без разрешения». Комплекс ПВО «забыли» перенастроить после перемещения, поэтому он ошибочно определил самолет как цель.
- 17 марта Иран обнародовал окончательный отчет по авиакатастрофе. Украина назвала его циничным и манипулятивным. Вскоре МИД Украины обвинил Иран в манипуляциях и отказе от сотрудничества в расследовании.
- В апреле секретарь СНБО Данилов заявил, что Иран намеренно сбил самолет МАУ. На это указывает отказ Ирана предоставить полный доступ к материалам расследования.
- В мае суд Канады признал уничтожение самолета МАУ террористическим актом. Иран отказался признавать решение суда.
- Д соих пор Иран не предоставил полных ответов, а часть запросов проигнорировал. Иран нарушил договоренности и скрывает имена виновных.