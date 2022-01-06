Авиакатастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров о возмещении ущерба

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Иран отказался присоединиться к переговорам о компенсациях жертвам катастрофы пассажирского самолета МАУ PS752.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Украины.

«Совсем недавно [16 декабря 2021 года] Международная группа PS752 обратилась к Ирану с предложением взять на себя обязательство по вступлению в переговоры до 5 января 2022 года. Но, к большому сожалению, 27 декабря мы получили однозначный ответ от Ирана, в котором отмечалось, что Иран не видит необходимости вести переговоры с Международной группой», — сказано в заявлении.

В соответствии с нормами международного права группа будет добиваться привлечения Ирана к ответственности «за действия и бездействие его гражданских и военных должностных лиц», пока иранская сторона полностью не возместит ущерб.