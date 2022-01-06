Россия согласилась возобновить переговоры с Украиной по Донбассу в «нормандском формате»

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Пресс-служба Кремля

Россия готова провести следующие переговоры с Украиной по Донбассу в «нормандском формате», а не отдельно с представителями Франции и Германии без украинской стороны.

Об этом сообщил заместитель главы Администрации президента РФ, куратор Донбасса из Кремля Дмитрий Козак, пишут РИА Новости.

Переговоры между Козаком и внешнеполитическими советниками Германии и Франции продолжались 4,5 часа в Подмосковье.

«Обсудили целый ряд практических шагов по реализации Минских соглашений, договорились о планах дальнейших контактов, в том числе с участием уже украинского руководства для того, чтобы в кратчайшие сроки завершить конфликт», — сказал Козак журналистам.

По его словам, новое правительство Германии и французская сторона подтвердили приверженность Минским соглашениям как безальтернативным для разрешения конфликта на Донбассе. Кроме этого, Козак отметил, что создание других параллельных форматов переговоров не обсуждается.

Германия, Франция и Россия обсудили возможность организации встречи министров иностранных дел в «нормандском формате».

Перед своим визитом в Россию 5 января представители Германии и Франции провели телефонные переговоры с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, чтобы скоординировать действия.