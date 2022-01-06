МВД Казахстана отчиталось о «зачистке» площади в Алматы и потерях среди силовиков

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Министерство внутренних дел Казахстана заявило, что по состоянию на 17:30 (по Киеву) 6 января, в ходе подавления протестов и стычек с демонстрантами погибли 18 полицейских и еще 748 правоохранителей получили ранения.

Об этом со ссылкой на спикера МВД сообщили РИА Новости.

В ведомстве заявили, что всех, кто окажет вооруженное сопротивление и не подчинится требованиям сложить оружие, «ждет уничтожение». Силовики задержали уже 2 298 человек. О количестве убитых демонстрантов в ведомстве не сообщают. По последним данным погибли более 30 протестующих и более 1 тысячи ранены. Точных данных пока нет.

В МВД также отчитались и о ситуации по стране — в столице, Шымкенте, Акмолинской, Кызылординской, Павлодарской, Североказахстанской и Туркестанской областях обстановка стабильная. В Актюбинской, Атырауской, Западноказахстанской, Мангистауской областях перекрыто несколько участков автодорог и один железнодорожный путь.

Напряженной остается ситуация в Алматы — силовики продолжают «зачистку». Сообщается, что на центральной площади Республики демонстрантов разогнали. Днем по ним вели огонь из автоматов.