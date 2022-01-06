Италия ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для людей от 50 лет

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Marco Cantile / Contributor

Италия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет.

Об этом сообщается на сайте Совета министров страны.

Решение правительства вступает в силу немедленно и будет действовать как минимум до 15 июня. Возможность предоставить отрицательный результат теста на коронавирус вместо вакцинации отменяется.

Также отмечается, что с 15 февраля для доступа на рабочее место потребуется «расширенный зеленый сертификат».

До этого вакцинация в Италии была обязательной для учителей и медработников. В случае отказа прививаться людей отстраняют от работы без сохранения заработной платы, но не увольняют.

Правительство Италии решило усилить правила вакцинации после того, как в стране было зафиксировано наибольшее суточное количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 189 109.