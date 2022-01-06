Италия ввела обязательную вакцинацию против коронавируса для людей от 50 лет
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Marco Cantile / Contributor
Италия ввела обязательную вакцинацию от коронавируса для людей старше 50 лет.
Об этом сообщается на сайте Совета министров страны.
Решение правительства вступает в силу немедленно и будет действовать как минимум до 15 июня. Возможность предоставить отрицательный результат теста на коронавирус вместо вакцинации отменяется.
Также отмечается, что с 15 февраля для доступа на рабочее место потребуется «расширенный зеленый сертификат».
До этого вакцинация в Италии была обязательной для учителей и медработников. В случае отказа прививаться людей отстраняют от работы без сохранения заработной платы, но не увольняют.
Правительство Италии решило усилить правила вакцинации после того, как в стране было зафиксировано наибольшее суточное количество случаев заражения коронавирусом с начала пандемии — 189 109.
- Ранее в Италии решили продлить режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса до 31 марта. Это позволит вводить различные карантинные меры.
- С 6 декабря правительство Италии усилило карантинные ограничения для непривитых от коронавируса людей. Посещать заведения в закрытых помещениях, а также большие спортивные мероприятия смогут вакцинированные, уже переболевшие люди, а также те, у кого есть отрицательный результат теста на коронавирус, сделанного не более чем за 48 часов до этого.