СМИ: Протестующие в Алматы захватили аэропорт
- Автор:
- Олег Панфилович
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Getty Images / «Бабель»
Протестующие в городе Алматы в Казахстане захватили местный аэропорт.
Об этом пишет «Медуза» со ссылкой на местное издание orda.kz.
Сайт издания в данный момент недоступен. Сообщается, что из здания аэропорта идет эвакуация сотрудников.
«Весь день пассажирам говорили, что армия защищает аэропорт, самолеты летают в штатном режиме, а регистрация шла в ручном режиме. Сейчас в службе безопасности аэропорта нам сказали: «Извините, аэропорт захвачен. Рейсов сегодня не будет», — рассказал изданию казахский блогер Алишер Еликбаев.
Кроме того, в городе Атырау, где около 3 тысяч протестующих требуют встречи с акимом Атырауской области, убит протестующий. Корреспондент радио «Азаттык» Сания Тойкен сообщила изданию Insider, полиция начала стрельбу по митингующим. Серьезно были ранены минимум два человека, одному из них попали в голову, он скончался.
На западе Казахстана, в Мангистауской области со 2 января продолжаются протесты из-за повышения стоимости топлива в 2—2,5 раза. Тысячи людей вышли на митинги, в частности в крупнейших городах области Жанаозен и Актау — они первыми в стране выразили недовольство.
- Демонстранты требуют уже не только снизить цену на газ вдвое, но и отправить правительство в отставку, искоренить коррупцию и кумовство, строить фабрики и заводы, сократить безработицу.
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