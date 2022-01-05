Президент Казахстана обратился к народу: анонсировал новые предложения и объявил об отстранении с должности Назарбаева
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
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Пресс-служба президента России
Президент Казахстана Касым Жомарт Токаев на фоне массовых протестов и беспорядков выступил с обращением к народу.
Видеообращение обнародовал канал «Хабар 24».
В частности, Токаев сообщил, что возглавит Совет безопасности республики, ранее этот пост занимал бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.
«Как глава государства и с сегодняшнего дня глава Совета безопасности собираюсь действовать максимально жестко», — подчеркнул он.
По словам Токаева, он останется в столице Нур-Султане, «что бы там ни было».
Кроме этого, президент Казахстана отметил «высокую организованность хулиганствующих элементов» и заверил, что это свидетельствует о «тщательно продуманном плане действий заговорщиков, мотивированных финансово».
Также Токаев анонсировал в ближайшее время «новые предложения по политической трансформации Казахстана» и заверил, что «остается на прежней позиции последовательных реформ».
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