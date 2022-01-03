В зоне ООС украинский воин получил ранение — боевики трижды нарушили «тишину»
- Автор:
- София Телишевская
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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook
На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воину оказали домедицинскую помощь и госпитализировали, состояние здоровья бойца — средней тяжести.
С утра 3 января оккупанты трижды нарушили «тишину», сообщает пресс-центр ООС.
В сторону Светлодарска боевики открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов, в направлении Лебединского — из стрелкового оружия, а вблизи Шумов наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
«В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья — средней тяжести», — говорится в сообщении.
- 22 декабря украинская делегация в ТКГ сообщила, что договорилась о возобновлении режима полного прекращения огня на Донбассе. Тогда почти сутки не было обстрелов, но уже к концу дня боевики нарушили перемирие.
- За 2021 год Вооруженные силы Украины потеряли убитыми 65 военных. Ранения получили 238 военнослужащих. Для сравнения, в 2020 году ВСУ потеряли убитыми 50 человек, но раненых было больше, чем в 2021 году (338 бойцов).