В Украине за сутки выявили 1 800 новых больных коронавирусом, почти тысячу госпитализировали

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Gani Nurhakim

В Украине за сутки 2 января выявили 1 804 новых подтвержденных случая коронавируса, госпитализировали с ним 1 168 человек.

Об этом Министерство здравоохранения сообщило утром 3 января.

Кроме этого, за минувшие сутки скончались 114 человек. В целом за все время пандемии в Украине выявили 3 676 342 случая ковида, из них детальных — 96 301.

Что касается вакцинации, то пункты прививок 1 и 2 января в Украине были закрыты. В другие дни они будут работать по обычному расписанию. Узнать график работы и записаться на прививку можно здесь. Всего с начала вакцинальной кампании в Украине привили 14 713 31 человека, из них обе прививки получили 13 734 741 человек.