В канун Нового года коронавирус выявили у 5 тысяч человек
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине за последние сутки, 31 декабря, медики выявили 5 026 новых случаев коронавирусной болезни (в том числе заболели 262 детей и 74 медработника). От осложнений заболевания умерли 190 пациентов, а накануне — 209.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 3,6 миллионов случаев COVID-19. При этом 96 089 человек умерли от осложнений болезни, а 3,4 миллиона граждан выздоровели.
Также за сутки медики вакцинировали 52 166 человек, из них одну дозу получили 15 077, а полностью иммунизированы — 36 354.
С начала вакцинальной кампании уже привиты 14 713 309 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 13 734 741. Еще 4 063 человека получили дополнительную дозу и 5 452 — ревакцинальную.
В Минздраве отмечают, что вакцинация — это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма № 028).
- С 9 декабря перечень профессий, для которых вакцинация обязательна, расширили. Туда добавили работников учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственных служащих; сотрудников стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Сич», «Суспільне»).