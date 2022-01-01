В зоне ООС погиб украинский военный — оккупанты трижды нарушили «тишину»

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

На Донбассе в результате обстрелов со стороны российских наемников погиб один военнослужащий Объединенных сил — он получил ранение несовместимое с жизнью. За прошедшие сутки, 31 декабря, оккупанты трижды нарушали «тишину».

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В Донецкой области неподалеку от Травневого противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Авдеевки российские наемники совершили обстрел из стрелкового оружия.

В сторону Водяного Донецкой области оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружения, и заставили противника прекратить обстрелы.

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остаются прежними.

С утра, 1 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано уже три нарушения режима прекращения огня.