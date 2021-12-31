Литва на границе с Беларусью построила 10 километров неразрушаемых заборов. Осенью так будет вдоль всей границы

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Laurynas Kasčiūnas / Facebook

Литва на фоне миграционного кризиса проложила вдоль границы с Беларусью более 150 км колючей проволоки и построила 10 километров неразрушаемых заборов, а осенью 2022 года завершит строительство на всем участке границы.

Об этом в Facebook 31 декабря сообщил глава литовского парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас.

«Мы заканчиваем год со следующими результатами: на границе проложено 150 км 436 метров шестиспиральной концертины и построено более 10 км стационарных неразрушаемых заборов. А следующий год должен стать поворотнымю В сентябре мы завершим строительство границы по всему участку литовской границы с Беларусью», — сообщил Кащюнас.

Кроме того, Литва подписала соглашение на установку систем пограничного контроля. Это значит, что в конце 2022 года страна сможет полностью контролировать нарушения: и нелегальную миграцию, и контрабанду. Также в 2022 году ЕС увеличит финансирование на технологическое обеспечение пограничников.

Кащюнас анонсировал, что до конца 2022 года Литва будет иметь самую современную систему охраны границ в Европе.