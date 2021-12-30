Украинец Макс Поляков продаст по требованию правительства США свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Noosphere Ventures Partners
Уроженец Украины и гражданин Великобритании Макс Поляков из-за требований Комитета по иностранным инвестициям США продает свою долю в аэрокосмической компании Firefly Aerospace.
Об этом в четверг, 30 декабря, DW сообщили в инвестиционной компании Noosphere Ventures Partners, через которую Поляков владеет примерно 50% акций Firefly.
«Noosphere Venture объявила, что намерена привлечь инвестиционный банк для проведения сделки по продаже доли Noosphere Ventures в Firefly Aerospace. Это решение принято в ответ на требования Комитета иностранных инвестиций США», — заявили в Noosphere Ventures Partners.
Firefly Aerospace — это частное американо-украинское аэрокосмическое предприятие со штаб-квартирой в Остине, оно разрабатывает легкие ракеты-носители для запуска грузов в космос.
29 декабря издание Bloomberg сообщило, что в конце ноября Поляков получил письмо от Комитета по иностранным инвестициям в США (CFIUS), в котором высказывались опасения по поводу национальной безопасности. Правительство США потребовало, чтобы Поляков и его компания Noosphere Venture Partners продали примерно 50% акций Firefly. В компании заявили, что Поляков прошел тщательную проверку — никаких проблем с безопасностью не обнаружено, однако Noosphere Ventures понимает, что действия CFIUS происходят на фоне растущего напряжения между Украиной и Россией.
- 3 сентября 2021 года Firefly Aerospace дебютировала с запуском ракеты Alpha, но она взорвалась. Первая миссия Alpha под названием FLTA001 DREAM выводила на околоземную орбиту (300 км) набор нетехнических и технических грузов (микроспутники) из 7 разных стран, а также детские рисунки и фотографии предыдущих космических полетов.
- В феврале 2021 года стало известно, что Firefly будет участвовать в месячной программе Artemis, по которой до 2024 года на Луну должны отправить людей. По контракту с NASA компания доставит грузы на Луну с помощью своего посадочного модуля Blue Ghost.