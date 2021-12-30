Еще один банк начал выдавать карты для получения тысячи за вакцинацию

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Райффайзен Банк присоединился к программе «єПідтримка» по выплате тысячи гривен за вакцинацию. Клиенты банка могут открыть специальную карту.

Об этом пишет пресс-служба банка.

«Для получения этой карты нужно обратиться в ближайшее отделение Райффайзен Банка или оформить ее онлайн по ссылке. После оформления карты необходимо подать заявление на выплату 1 000 гривен в приложении «Дія», — пояснили там.

Райффайзен Банк стал уже седьмым банком, присоединившимся к государственной программе выплат за вакцинацию.