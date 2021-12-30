Ученые: Смертность от нового штамма «Омикрон» на 75% ниже, чем от других вариантов коронавируса
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Ученые из ЮАР заявили, что смертность во время волны эпидемии, вызванной новым штаммом «Омикрон», была на 75% ниже, чем во время других волн. В то же время количество заражений было одним из самых высоких.
Об этом пишет The Telegraph.
Ученые из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР и Университета Претории анализировали данные о пациентах из больницы города Цвани в провинции Гаутенг, где произошла вспышка коронавируса из-за нового штамма «Омикрон».
Согласно этим данным, от коронавируса во время этой волны умерли 4,5% госпитализированных, тогда как во время других волн этот показатель достигал 21,3%.
Также было установлено, что зараженные «Омикроном» значительно меньше времени проводили в больнице. Их выписывали в среднем через четыре дня, тогда как во время других волн этот показатель составлял 8 дней. Кроме этого, значительно ниже было и количество пациентов, нуждающихся в кислородной и интенсивной терапии.
Ученые подчеркивают, что если данные исследования подтвердятся и в других странах мира, то произойдет «полное разделение показателей заболеваемости и смертности», что приблизит завершение пандемии.
- В конце ноября в Южной Африке был выявлен новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50. В Европе ожидают, что «Омикрон» к февралю станет доминантным штаммом. В Украине его выявили 18 декабря.
- Предварительные данные из ЮАР и Великобритании относительно нового штамма указывают, что «Омикрон» действительно значительно заразнее и имеет возможность пробивать иммунную защиту. В то же время этот штамм приводит к более легкому течению болезни – количество людей, которые попадают в больницы и умирают от коронавируса, существенно снизилось. К тому же производители известных в мире вакцин уверяют, что три дозы их препаратов обладают достаточной эффективностью против «Омикрона».
- В Великобритании заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» — «уже не та болезнь, которая была раньше». Хотя количество госпитализаций за последнее время в Британии увеличилось, болезнь «кажется менее серьезной и многие проводят в больнице очень мало времени». Также меньше пациентов нуждалось в дополнительном кислороде, а в среднем они проводили в больнице до трех дней.