Черногория ужесточила правила въезда для туристов
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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comrade_petruha / Pixabay
Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда.
Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.
По обновленным правилам, со 2 января въезд разрешается при наличии одного из двух документов:
- подтверждение полной вакцинации при условии, что вторая доза вакцины сделана не позднее чем за шесть месяцев до въезда;
- подтверждение перенесенной болезни COVID-19 (положительный ПЦР-тест или экспресс-тест на антиген, сделанный не менее 10 дней назад и не более 180 дней).
Кроме того, в обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем 72 часа назад, либо экспресс-тест на антиген (не более чем за 48 часов).
Ужесточенные правила въезда будут действовать до 12 января.
- Ранее правила въезда ужесточили также Финляндия, Чехия, Ватикан, Дания, Швеция и другие страны.
- В конце ноября в Южной Африке выявили новый штамм коронавируса, который назвали «Омикрон». ВОЗ сразу внесла его в категорию опасных, на уровне со штаммами «Альфа», «Бета», «Гамма» и «Дельта». Все из-за большого количества мутаций, их у «Омикрона» почти 50.
- На сегодня точно известно, что существующие вакцины от коронавируса менее эффективны против штамма «Омикрон». Производители рекомендуют колоть три дозы вместо двух.