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Черногория ужесточила правила въезда для туристов

Автор:
Екатерина Кадакова
Дата:

comrade_petruha / Pixabay

Черногория из-за ухудшения ситуации с коронавирусом установила новые правила въезда.

Об этом сообщило посольство Украины в Черногории.

По обновленным правилам, со 2 января въезд разрешается при наличии одного из двух документов:

Кроме того, в обоих случаях дополнительно необходимо иметь либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем 72 часа назад, либо экспресс-тест на антиген (не более чем за 48 часов).

Ужесточенные правила въезда будут действовать до 12 января.