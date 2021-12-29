Ким Чен Ын заметно похудел. Власти Северной Кореи говорят, что он ест меньше ради страны

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын появился на публике заметно похудевшим. Внимание на его фото в государственных СМИ обратили Daily Mail, Daily Star и The Telegraph.

Ким Чен Ына сфотографировали во время собрания правящей Коммунистической партии 29 декабря, где он обычно делает новогодние политические заявления.

NK News

На встрече члены правительства обсуждали, «как привести борьбу партии и народа к следующему этапу победы». Сейчас Северная Корея борется с экономическим кризисом, который усугубляется коронавирусом, санкциями из-за ядерного оружия и стихийными бедствиями — наводнениями.

Потеря веса у Ким Чен Ына заметна уже несколько месяцев. Это, в свою очередь, породило слухи о том, что у него проблемы со здоровьем. Однако власти КНДР настаивают на том, что Ким здоров и просто ест меньше ради страны, которая борется с острой нехваткой продовольствия.

Ким Чен Ын в октябре сказал своим гражданам, что они должны ожидать, что будут есть меньше, пока страна не откроет границу с Китаем в 2025 году. Отметим, что только в 2021 году ООН оценила дефицит продовольствия Северной Кореи примерно в 860 тысяч тонн, что эквивалентно примерно 2,3 месяца потребления. В июле Пхеньян приказал гражданам приступить к производству собственной пищи, чтобы подготовиться к дефициту, который может длиться до трех лет.

В апреле Ким сделал редкое заявление о трудностях в стране и призвал чиновников провести «Трудный поход» — этот термин официальные лица КНДР использовали для обозначения процесса борьбы страны во время голода 1990-х годов, когда после распада Советского Союза Северная Корея осталась без решающей помощи. Общее количество северных корейцев, умерших от голода в то время, неизвестно, но по оценкам, оно составляет до 3 миллионов.